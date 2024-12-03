В новый пакет военной помощи Киеву войдут ЗРК NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS

В Министерстве обороны США проинформировали, что будет в перечне нового пакета военной помощи Украине, которую США предоставят на $725 млн. На сайте Пентагона опубликована соответствующая номенклатура.

В частности, как сообщается на сайте Пентагона, речь идет о поставках боеприпасов для HIMARS, ракет Stinger и снарядов для ЗРК NASAMS. Кроме того, в пакет военной помощи войдут противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы AT-4 и Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм.

Помимо этого, Киеву передадут системы противодействия БПЛА, противопехотные мины, подрывное и вспомогательное оборудование, боеприпасы.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что США отправят Украине новый пакет военной помощи на сумму в $725 млн.