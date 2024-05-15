Оголодавшие медведи начали бродить по Югре

Хозяева тайги вышли из спячки и отправились на поиски пищи в Октябрьском районе Югры. Об этом пишет ugra-news.ru .

Жители Югры заметили медведицу и двух медвежат на просторах Октябрьского района. Косолапые проголодались и рыщут по окрестностям в поисках съестного. Специалисты Природнадзора Югры напомнили, как распознать, что на местности есть медведи.

Так, лесные жители предпочитают бродить на мягкой почве, около водоемов или вдоль тропинок, протоптанных ранее. Иногда мохнатые забредают на территории людей у лесных зон. Например, в Лангепасе медведь прогуливался рядом с храмом. След косолапых обычно глубокий, с пятью когтями и размером от 10 до 15 сантиметров.

При встрече с медведями нужно сохранять спокойствие. Не двигаться, громко разговаривать, производить звякающие звуки, хлопать, кричать, а еще лучше: использовать сигнальную ракету. Если медведь не заинтересован и проходит мимо на отдалении, можно скрыться либо обозначить зверю свое присутствие. Как правило, животные сами не ищут встречи с людьми намеренно.

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