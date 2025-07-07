В обновленном здании школы в Коломне отразили культурный код города

Художник Алексей Шилов и его команда разработали эксклюзивный дизайн для школы №14 в Коломне, которая в настоящее время проходит масштабный капитальный ремонт.

На стенах школы воссозданы знаковые исторические места коломенской земли. Виды башен кремля и коломенских монастырей украшают переход между основным зданием и пристройкой.

Изображения выполнены с использованием современных технологий настенной росписи на декоративной штукатурке. Прежде чем наносить краску, стены были обработаны специальной отделкой, что позволило придать рисункам дополнительную глубину и фактуру.

Аналогичные проекты, направленные на сохранение культурного наследия городов, будут реализованы в нескольких школах Подмосковья за счет средств регионального бюджета. Проект создан при поддержке министерства образования и правительства Московской области. Помимо Коломны, группа художников уже воплотила в жизнь дизайн-макеты на историческую тематику в учебных заведениях еще двух муниципальных образований.

«Проект по школам, который мы сейчас реализуем — первый в Московской области. Мы оформляем стены в школах монументальными росписями на тему малой Родины», — рассказал Алексей Шилов.

Напомним, отремонтированное здание школы № 14 откроет свои двери для педагогов и учащихся 1 сентября.