В образовательном центре «Лидер» прошли первые открытые соревнования по авиамодельному спорту в закрытых помещениях

Первые открытые соревнования по авиамодельному спорту в закрытых помещениях провели в образовательном центре «Лидер» в Красногорске. Среди участников — 16 школьников клуба «ЗИГЗАГ» от семи до десяти лет, которые в будущем могут стать успешными конструкторами реальной авиатехники.

Соревнование провели среди резиномоторных моделей класса «ОП-500». Дети выясняли, чей планер сможет находиться в воздухе дольше. Для этого им нужно было проявить свои знания и учесть многие факторы, важные для победы их авиамодели. Руководитель клуба «ЗИГЗАГ» Андрей Кушнир отметил, что уверенно себя показали как девочки, так и мальчики. Лучшие из них будут представлять муниципалитет на мероприятиях областного уровня.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Победительницей прошедших соревнований стала десятилетняя Полина Янина. Она занимается в клубе авиамоделирования второй год, но отметилась своей тягой к знаниям и рвением, что помогло ей показать блестящие результаты и стать чемпионкой. Она — одна из порядка семи школьниц, занимающихся в «ЗИГЗАГЕ».

В Клубе отмечают, что дети активно вовлечены в процесс создания нового, изучают большую базу информации и с пользой проводят время. Не исключено, что это спортивное увлечение когда-то станет их профессией в авиаотрасли.