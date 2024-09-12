В образовательных учреждениях г.о. Мытищи прошел Единый день здоровья

Во всех образовательных учреждениях городского округа Мытищи 10 сентября состоялся Единый день здоровья.

Мероприятие прошло в рамках ежеквартальной межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое богатство», которая проходит на территории муниципалитета с 9 по 13 сентября.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

С юными горожанами провели профилактические беседы, в ходе которых обсудили ряд социально-значимых тем: правила личной гигиены, роль физической активности в жизни человека, важность сбалансированного питания и пагубное влияние вредных привычек. Для ребят организовали спортивные мероприятия, конкурсы рисунков, подвижные и дидактические игры. Учащиеся называли продукты, которые вредно употреблять в пищу, угадывали виды спорта и не только.

Для юных горожан провели сюжетно-ролевые игры «Кукла Маша заболела», «Больница» и «Поликлиника». Учащимся предложили вспомнить пословицы и поговорки о здоровье, о правильном питании, о здоровом образе жизни и видах спорта.

Мероприятие направлено на укрепление физического и психического здоровья детей и формирования осознанного отношения к своему образу жизни.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

Профилактическая акция «Здоровье – твое богатство» продолжается. В образовательных учреждениях городского округа Мытищи проведут викторины, спортивные соревнования, конкурсы стенгазет, плакатов и рисунков, устроят просмотры фильмов. В учебные заведения муниципалитета пригласят родителей, которым расскажут о формировании у детей здорового образа жизни, о способах профилактики наркомании и методов выявления зависимости.

Дни здоровья направлены на привлечение внимания детей и их родителей к вопросам сохранения и укрепления здоровья.