В Общественной палате Балашихи состоялся сбор помощи для жителей Курской области

Порядка двух тонн помощи отправят пострадавшим в Курскую область из Балашихи, которую собрали в рамках губернаторской благотворительной акции «Доброе дело». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.

Отмечается, что в сборе приняли участие руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, представители администрации города, молодежного парламента при Совете депутатов города, волонтеры, а также просто неравнодушные жители.

Продукты и другие необходимые вещи из Балашихи доставят в пункт временного размещения пострадавших приграничных районов в ближайшее время. При этом сбор груза осуществляется по запросам, которые приходят из Курска, где сейчас работают «Волонтеры Подмосковья».

На сегодняшний день наиболее востребованы: бытовая техника, спальники, постельное белье и принадлежности, батарейки, внешние аккумуляторы для зарядки смартфонов и других устройств, фонари.