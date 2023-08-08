В Общественной палате рассказали, чему обучают наблюдателей перед выборами

Выборы губернатора Московской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Одновременно пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы депутатов Советов десяти муниципальных округов. Чтобы охватить все направления, нужно подготовить большое количество наблюдателей. О том, как проходит их обучение, рассказала первый зампред Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты РФ, лидер Движения молодых политических экологов Подмосковья «Местные» Татьяна Дмитриева.

«Важно подчеркнуть, что избирательных участков в Московской области наибольшее количество по сравнению с другими регионами. А от одного субъекта общественного контроля, как ОПМО, на один участок может быть зарегистрировано до троих наблюдателей. Поэтому нам нужно сформировать колоссальный пул», – объяснила Дмитриева.

Сейчас обучение будущих наблюдателей проходит во всех городских округах Подмосковья. А в середине августа стартуют четыре больших форума от ОПМО. Помимо теоретических знаний, там сделают акцент на практической подготовке. Будут инсценировать работу избирательных участков и различные ситуации, с которыми можно столкнуться.

«В понедельник у нас было важное мероприятие, встреча с ответственным секретарем Совета по правам человека при Президенте РФ Александром Точеновым и членом СПЧ Юлией Белиховой», – отметила Татьяна Дмитриева.

На встрече обсуждали ход подготовки наблюдателей и опыт Подмосковья по работе мобильных мониторинговых групп. При необходимости они выезжают на участки и помогают наблюдателям разбирать самые нестандартные случаи.