В Одессе юные хулиганы похитили все цветы, которые жители города принесли к памятнику Неизвестному матросу в честь Дня Победы, сообщает украинский Telegram-канал «Одесса INFO». На видео, опубликованном каналом, видно, как молодые люди собирают букеты.

В социальных сетях также появилась информация о том, что впоследствии молодые люди растоптали цветы, которые были собраны ранее. В своем аккаунте в социальных сетях местный журналист Юлия Витязева выразила негодование по поводу действий детей.

«Малолетние упырята сгребли все цветы, принесенные 9 мая на Аллею Славы к памятнику Неизвестному матросу», — написала она.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 мая Днем Европы, жители Одессы решили почтить память погибших воинов. К трем часам дня подножие памятника было полностью усыпано цветами.

С самого утра 9 мая доступ к мемориалу был ограничен. Сотрудники полиции и национальной гвардии оцепили территорию. Граждан пропускали к мемориалу только при предъявлении паспорта. Тех, кто забыл документы дома, не пускали. Из-за этого возникали конфликты между гражданами и сотрудниками полиции.

К концу дня у подножия памятника не осталось ни одного цветка. Но пришли молодые сторонники Бандеры и бесцеремонно убрали все цветы, осквернив тем самым память о военных моряках, которые погибли, защищая город-герой Одессу и освобождая его от немецких и румынских захватчиков.