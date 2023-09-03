В Одесской области взрывы повредили портовую инфраструктуру

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в ночь на 3 сентября стало известно о мощном взрыве в районе города Рени. Из-за этого была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Одесской области нанесли повреждения портовой инфраструктуре. Информацию об этом подтвердил глава Одесской ОВА, Олег Кипер.

Следует отметить, что в результате взрывов два сотрудника порта получили ранения и были доставлены в больницу. Их состояние на данный момент не уточняется, но, скорее всего, требует медицинского вмешательства.

Не только в Одесской, но и в Николаевской области жители услышали звуки взрывов, что наверняка вызвало беспокойство среди населения. Об этом рассказал Юрий Котенок. Он является военным корреспондентом.