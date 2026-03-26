В Одинцове девушка в летнем платье и сандалиях вышла гулять с коляской, несмотря на снег

Пока жители Одинцова все еще кутаются в пуховики и с опаской поглядывают на не растаявшие сугробы, одна молодая мама решила, что весна уже наступила. Девушка вышла на прогулку с коляской в легком летнем платье и открытых сандалиях. Фотография моментально разлетелась по социальным сетям.

Очевидцы окрестили незнакомку «одинцовской амазонкой», а под постом разгорелась жаркая дискуссия. Одни восхищались смелостью и закалкой, другие — беспокоились за здоровье ребенка и самой девушки.

Тем временем столбик термометра в городе держится на отметке плюс 10 градусов, а кое-где еще лежит снег. Врач-терапевт Эвелина Федорова в комментарии для интернет-издания REGIONS предостерегла от излишней поспешности в смене гардероба.

«Организм каждого человека индивидуален, и некоторые действительно лучше переносят прохладу. Но при температуре около плюс 10-12 градусов, особенно если прогулка длительная, важно помнить о рисках переохлаждения», — объяснила специалист.

Она рекомендовала одеваться по принципу многослойности: это позволяет регулировать тепловой комфорт и при необходимости снять лишнее. А главное — внимательно прислушиваться к своему самочувствию.

«Красота не должна идти в ущерб здоровью», — подчеркнула Федорова.

Особенно это касается молодых мам, чей организм после беременности и родов может быть более уязвим к перепадам температур. Сезонная дерзость — это, безусловно, эффектно, но здоровье все же важнее.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе на табличке остановки общественного транспорта до сих пор написано «Милиция».