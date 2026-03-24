В Одинцовском округе на табличке остановки до сих пор написано «Милиция»

В эпоху цифровых технологий, когда даже остановки общественного транспорта оснащают электронными табло, одна из маршруток Одинцовского округа продолжает отправлять пассажиров в ностальгическое путешествие. На маршруте № 17к, который соединяет станцию Кубинка и улицу Армейскую, до сих пор красуется остановка с табличкой «Милиция» — термином, официально ушедшим из обихода ровно 15 лет назад, передает REGIONS .

Сегодня эта остановка носит современное название «Можайское шоссе», однако на автобусных табличках частного перевозчика по-прежнему значится устаревшее имя. Это не просто курьез, а живая иллюстрация того, как быстро меняется мир и как долго могут сохраняться его отголоски в городской среде.

Остановка, застывшая во времени

В Одинцовском округе, где находится та самая табличка, подобные «приветы из прошлого» не редкость. На Белорусском направлении МЖД есть платформа Раздоры — ее название, по версии топонимического словаря Евгения Поспелова, происходит не от ссор, а от слова «раздирать», то есть «разъединять, разделять». А деревня Конев Бор, как выяснили лингвисты, не имеет отношения к лошадям, а восходит к личному имени Каня.

Остановка «Милиция» на маршруте № 17к — другой случай. Она не хранит древней истории, но сохраняет память о недавнем прошлом. Официально, как пояснили в администрации Одинцовского округа, остановка называется «Можайское шоссе». Представители Мострансавто уточнили, что маршрут обслуживается частным перевозчиком. Вероятно, при печати автобусных табличек было решено сохранить старое, привычное название, чтобы не запутать местных жителей, для которых «Милиция» — давно знакомый ориентир.

В пресс-службе муниципалитета добавили, что жители могут обращаться с вопросами и предложениями по общественному транспорту, включая переименование остановок, через несколько каналов: портал «Добродел», напрямую в Мострансавто, в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также письменно в администрацию или лично на выездных приемах.

Отголоски ушедшей эпохи

Случай с маршруткой в Одинцово — не единственный пример того, как инфраструктура сохраняет память о временах, которых уже нет. В Коломне остановка «Площадь Двух Революций» хранит следы событий 1905 и 1917 годов, а «Голутвин» напоминает о разбойниках, промышлявших в этих местах до основания Старо-Голутвина монастыря.

На Ярославском направлении МЖД есть платформы «Правда» и «Заветы Ильича», породившие местную шутку: «Чем дальше от Заветов Ильича, тем ближе к Правде». А станция «Мальчики» в Люберцах, ныне заброшенная, получила название в честь юных детдомовцев, строивших железную дорогу в 1930-х.

Табличка «Милиция» на маршрутке № 17к — из той же серии. Пока пассажиры могут наслаждаться небольшим путешествием в прошлое, которое напоминает о том, как стремительно меняется мир, а некоторые детали городской жизни порой сохраняют память о прежних временах. И, возможно, это не повод для срочной замены, а возможность лишний раз оглянуться назад и вспомнить, какими были улицы, транспорт и сама страна 15 лет назад.

