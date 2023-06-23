В Одинцове завершается строительство крупнейшей в Подмосковье школы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Одинцовский]
Более двух тысяч ребят в этом году придут учиться в новую школу в микрорайоне «Гусарская баллада» в Одинцовском городском округе.
Строительство важного социального объекта находится на финишной прямой.
В жилищном комплексе проживают 20 тысяч человек, можно сказать, город в городе. Многое здесь есть из того, что необходимо людям — магазины, парикмахерские, прачечные. Но очень не хватало школы. Дети вынуждены были ездить на учебу в другие микрорайоны. Полчаса только в один конец на маршрутке.
Глава округа Андрей Иванов держит строительство школы под личным контролем. В ходе проверки объекта он удостоверился, что процесс продвигается успешно. На стройплощадке находятся 500 рабочих. Они отделывают фасад, классы, столовую, спортивный и актовый залы.
«У нас будет работать большой коллектив педагогов, идет тщательный подбор кадров», — отмечает глава.
Гордостью микрорайона, несомненно, станет пришкольный стадион с отличным футбольным полем, секторами для легкой атлетики, залами для гимнастики.
«Новый учебный год наши дети встретят в новой школе», — подчеркивает Андрей Иванов.