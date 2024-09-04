В Одинцово открылся новый корпус коррекционной школы «Надежда»

«Уважаемые наши педагоги, дорогие родители и ребята, рад вас всех приветствовать. Сегодня в Одинцово по-настоящему теплый день. Во-первых, потому что на улице прекрасная погода, солнечно, чистое небо над головой. А во-вторых, потому что мы наконец-то открываем новый корпус школы «Надежда». Я намеренно не говорю «пристройка», потому что какая же это пристройка, сами посмотрите. Это действительно новый корпус. Красивый, комфортный, оснащенный самым современным оборудованием. И в то же время уютный и дружелюбный», — подчеркнул Андрей Иванов.

Для обучающихся школы «Надежда» устроили праздник, приуроченный ко Дню знаний, а эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил известные песни о школе и тематические мелодии из мультфильмов. Обучающиеся также подготовили праздничную программу. Так, Елизавета Гренко представила песню «Школа — двери распахни», а ученики 9-А класса — хит «Я Русский». Причин для столь масштабных торжеств много, ведь открытию корпуса предшествовала большая работа.

«Мы прошли большой и очень непростой путь. От общения с родителями, самой идеи до проекта, его финального воплощения. На этом пути было большое количество проблем и сложностей. Но все это осталось позади. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что все это было не зря. Хочу поблагодарить нашего застройщика и финального подрядчика за то, что была проведена огромная работа. Благодаря этому сегодня, в День знаний, мы ее с вами открываем. Здесь есть буквально все для того, чтобы наши дети получили настоящее знание. Я хочу поздравить педагогический коллектив родителей и детей с началом нового учебного года и открытием школы. Пожелать нашим ученикам успешной учебы, побед и открытий, новых друзей и всего самого лучшего. С праздником вас, дорогие друзья!» — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

На мероприятии также присутствовал выпускник Антон Корябочкин, он подарил воспитанникам собранную вручную модель «Конкорд», который признан самым быстрым пассажирским самолетом в мире.

«Этот подарок — воплощение мечты и надежды мировой авиации. Я хотел показать этим, что, как и самолет, ученики из года в год поднимаются на новые вершины своего развития. Я глубоко убежден, что человек приходит в этот мир созидать. Сегодня я делюсь этим вдохновением с ребятами и желаю им еще больше достижений и исполнения целей», — отметил выпускник школы Антон.

Глава округа Андрей Иванов также встретился с родителями учеников школы, педагогическим составом, представителями духовенства Одинцовского округа, благотворительных и некоммерческих организаций. Участники встречи высоко оценили условия, созданные в школе для детей с ОВЗ.

Отметим, что в школе обустроили комфортабельные классы для занятий ритмикой, музыкой и рисованием. В школе функционирует пищеблок со столовой, которая рассчитана на 100 посадочных мест, а актовый зал — на 120 человек. Занятия физической культуры учителя могут проводить как в школе в спортивном зале, так и на уличном современном стадионе возле учебного заведения. Для маломобильных ребят предусмотрены особенные условия передвижения. Функционирует парковка, учитывающая потребности особенных учеников. Кроме того, установлены системы видеонаблюдения «Безопасный регион».