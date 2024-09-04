В Одинцово открылся новый корпус коррекционной школы «Надежда»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Одинцово]
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с воспитанниками коррекционной школы «Надежда» открыли новый корпус образовательного учреждения для 400 особенных детей. На торжественной церемонии присутствовали директор заведения Ксения Махнач, педагогический коллектив, родители ребят, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, депутаты окружного Совета депутатов Павел Чамурлиев, Владимир Жандаров, Ирина Грабарчук и Нина Гинтова. Новый корпус находится на улице Вокзальная.
«Уважаемые наши педагоги, дорогие родители и ребята, рад вас всех приветствовать. Сегодня в Одинцово по-настоящему теплый день. Во-первых, потому что на улице прекрасная погода, солнечно, чистое небо над головой. А во-вторых, потому что мы наконец-то открываем новый корпус школы «Надежда». Я намеренно не говорю «пристройка», потому что какая же это пристройка, сами посмотрите. Это действительно новый корпус. Красивый, комфортный, оснащенный самым современным оборудованием. И в то же время уютный и дружелюбный», — подчеркнул Андрей Иванов.
Для обучающихся школы «Надежда» устроили праздник, приуроченный ко Дню знаний, а эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил известные песни о школе и тематические мелодии из мультфильмов. Обучающиеся также подготовили праздничную программу. Так, Елизавета Гренко представила песню «Школа — двери распахни», а ученики 9-А класса — хит «Я Русский». Причин для столь масштабных торжеств много, ведь открытию корпуса предшествовала большая работа.
«Мы прошли большой и очень непростой путь. От общения с родителями, самой идеи до проекта, его финального воплощения. На этом пути было большое количество проблем и сложностей. Но все это осталось позади. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что все это было не зря. Хочу поблагодарить нашего застройщика и финального подрядчика за то, что была проведена огромная работа. Благодаря этому сегодня, в День знаний, мы ее с вами открываем. Здесь есть буквально все для того, чтобы наши дети получили настоящее знание. Я хочу поздравить педагогический коллектив родителей и детей с началом нового учебного года и открытием школы. Пожелать нашим ученикам успешной учебы, побед и открытий, новых друзей и всего самого лучшего. С праздником вас, дорогие друзья!» — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.
На мероприятии также присутствовал выпускник Антон Корябочкин, он подарил воспитанникам собранную вручную модель «Конкорд», который признан самым быстрым пассажирским самолетом в мире.
«Этот подарок — воплощение мечты и надежды мировой авиации. Я хотел показать этим, что, как и самолет, ученики из года в год поднимаются на новые вершины своего развития. Я глубоко убежден, что человек приходит в этот мир созидать. Сегодня я делюсь этим вдохновением с ребятами и желаю им еще больше достижений и исполнения целей», — отметил выпускник школы Антон.
Глава округа Андрей Иванов также встретился с родителями учеников школы, педагогическим составом, представителями духовенства Одинцовского округа, благотворительных и некоммерческих организаций. Участники встречи высоко оценили условия, созданные в школе для детей с ОВЗ.
Отметим, что в школе обустроили комфортабельные классы для занятий ритмикой, музыкой и рисованием. В школе функционирует пищеблок со столовой, которая рассчитана на 100 посадочных мест, а актовый зал — на 120 человек. Занятия физической культуры учителя могут проводить как в школе в спортивном зале, так и на уличном современном стадионе возле учебного заведения. Для маломобильных ребят предусмотрены особенные условия передвижения. Функционирует парковка, учитывающая потребности особенных учеников. Кроме того, установлены системы видеонаблюдения «Безопасный регион».