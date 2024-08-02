В Одинцово открылся первый в Подмосковье медицинский симуляционный центр

Глава муниципалитета Андрей Иванов и депутат Совета депутатов Одинцовского округа Нина Гинтова посетили новый центр. На встрече также присутствовала сотрудник Одинцовской областной больницы Елена Горбачева.

Центр предназначен для того, чтобы действующие сотрудники и студенты-медики могли обучаться на специальных манекенах, которые имитируют настоящих пациентов. Специалисты смогут оттачивать теоретические знания на практике.

«На этих тренажерах наши медики смогут постоянно заниматься и повышать свою квалификацию. Сюда же мы будем отправлять и практикантов. Так же и те, кто будет устраиваться к нам в больницу, смогут показывать свои навыки. Благодаря центру, в округе станет больше высококлассных специалистов», — отметил Андрей Иванов.

Учениками центра станут врачи и медсестры, студенты медицинских колледжей и воспитанники кадетского корпуса, а также ученики школ, в которых есть профильные классы. Получить практические навыки смогут все желающие: так, жители соседних домов уже заинтересовались возможностью пройти обучение.

В центре расположены кабинеты, оборудованные необходимыми аппаратами. Так, мультидисциплинарный класс — это комната, предназначенная для занятий врача общей практики, врача-педиатра и специалиста ультразвуковой диагностики. Один из манекенов — ребенок. Неонатологи, педиатры и детские сестры могут практиковать на нем навыки первичного осмотра и пальпации, наложения повязок и постановки катетеров. Имитация внутренних органов поможет тренировать реанимационные действия.

Еще один манекен, Маша, также используется для проведения пальпации, установки катетеров, забора крови, подкожных, внутримышечных инъекций и прочих манипуляций. Кроме того, этот симулятор может имитировать роды. На нем возможна отработка сердечно-легочной реанимации — навыка, которым должен в совершенстве обладать каждый медработник.

Для отработки навыков реанимации новорожденных создан отдельный кабинет, в котором можно провести сердечно-легочную реанимацию.

В кабинете психологической консультации молодым специалистам расскажут о роли и задачах психолога в медицине и проведут тренинги с медицинским персоналом.

Также в Центре оборудовали систему «Телементор» — с помощью видео-инструкций обучающийся сможет отработать на манипуляционном столе необходимые действия — от подготовки всех необходимых материалов до утилизации отходов. После нескольких повторов нужно сдать экзамен, который будут фиксировать камеры. В планах – превратить учреждение в научно-учебный центр — сюда смогут привлекать специалистов разных направлений, начиная с хирургии и заканчивая акушерством, а также проводить профессиональные мастер- классы», — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.