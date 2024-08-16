В Одинцово подготавливают многоквартирные дома к осенне-зимнему периоду

«Проверили, как готовят дом №2 по улице Почтовая к осенне-зимнему периоду. На объекте в настоящий момент задействовано 6 человек. Специалисты «Одинцовской Теплосети» промывают систему отопления, фильтры, внутренний водосток, проверяют дроссельные шайбы и сохранность теплового контура — осматривают продухи и уплотнители на дверях. Паспорт готовности будут подписывать вместе с сотрудниками компании «Мособлгаз», которые обследуют внутридомовое газовое оборудование. На следующий год в Старом Городке запланирована полная замена изношенных теплотрасс и сетей горячего водоснабжения: в этом году выполнят проектирование, а к работам приступят летом 2025-го», — сообщил Андрей Иванов.