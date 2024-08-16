В Одинцово подготавливают многоквартирные дома к осенне-зимнему периоду
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Одинцово]
В доме №2, который расположен в Одинцовском городском округе по улице Почтовая (Старый городок), проверили уровень подготовки к новому отопительному сезону.
Проверку осуществили глава муниципалитета Андрей Иванов, депутаты Андрей Яцышин и Владимир Виницкий, представитель «Одинцовской Теплосети» Светлана Дейвис, директор Одинцовского МЦУР Елена Меньшикова.
В настоящее время плановые работы проводят в доме №2 по улице Почтовая: проверяют целостность теплового контура и промывают систему отопления.
«Проверили, как готовят дом №2 по улице Почтовая к осенне-зимнему периоду. На объекте в настоящий момент задействовано 6 человек. Специалисты «Одинцовской Теплосети» промывают систему отопления, фильтры, внутренний водосток, проверяют дроссельные шайбы и сохранность теплового контура — осматривают продухи и уплотнители на дверях. Паспорт готовности будут подписывать вместе с сотрудниками компании «Мособлгаз», которые обследуют внутридомовое газовое оборудование. На следующий год в Старом Городке запланирована полная замена изношенных теплотрасс и сетей горячего водоснабжения: в этом году выполнят проектирование, а к работам приступят летом 2025-го», — сообщил Андрей Иванов.
Согласно плану работ, следующим объектом, на территории которого пройдет проверка, станет дом №9 по улице Заводская. Отметим, что 124 многоквартирных дома, которые входят в территориальное управление Никольское, являются клиентами УК «Одинцовская Теплосеть». Паспорт готовности к отопительному сезону выдан 61-му объекту. В процессе оформления находятся еще 25. Паспорта готовности по всем домам должны быть подписаны до 15 сентября.