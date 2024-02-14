В Одинцово построят новый дом на месте старой аварийной пятиэтажки.

В Одинцово на ул. Садовая несколько лет стояло полуразваленное аварийное здание, которое было источником многих бед и проблем для жителей района. В результате торгов право реализовать построить новый современный дом на его месте выиграл застройщик «Вега», который уже снес это ветхое жилье, стоявшее там годами, и реализует новый проект полностью в соответствии с разрешительной документацией.

На месте недостроя появится многосекционные жилой дом, где будет 23 174 кв. м жилья — в точности столько, сколько и должно было быть построено по изначальному проекту. Помимо этого, «Вега» реализует в рамках проекта детский сад короткого пребывания. Застройщик также модернизирует детскую площадку, прилегающую к территории нового жилого комплекса — это планируется сделать уже в 2024 году, хотя срок ввода дома в эксплуатацию — в 2026 г. Традиционно благоустройство выполняется на последних этапах реализации проекта, однако, застройщик принял решение облагородить прилегающую территорию значительно раньше.

Интересно, что в преддверие выборов Президента РФ, объект стал предметом нападок «инициативной группы», которая записала, по всей видимости, постановочный ролик, а также выпустила публикацию в оппозиционном СМИ. В то время как застройщик и администрация района постоянно проводят встречи с реальными жителями соседних домов для выявления проблемных моментов и их устранения.

Токен креатива (erid)

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