В Одинцово председателей СНТ проинформируют по вопросам социальной газификации

В городском округе Одинцово в садовые товарищества проведут газ в рамках социальной газификации, причем до каждого участка. Эти изменения касаются СНТ, расположенных в границах населенных пунктов. Чтобы ускорить догазификацию, муниципальным властям необходимо как можно быстрее проинформировать председателей садовых товариществ. От этого во многом зависят сроки, в которые садоводческие территории получат газ.

В России по поручению главы государства и постановлению Московской области расширили программу по социальной газификации. Раньше подключение домовладения к газораспределительным сетям осуществлялось бесплатно только до границ садовых товариществ, но теперь, в соответствии с изменениями, газ проведут прямо до участков. В Одинцово эти работы коснутся 256 садовых товариществах, о чем сообщил глава округа Андрей Иванов. К магистральному газу могут подключить дополнительно 6200 домовладений.

«График очень плотный. До 1 июля должны пройти внеочередные собрания в СНТ, подлежащих догазификации. К этому же сроку требуется актуализировать границы товариществ и загрузить всю документацию в систему ГАСУ. Уже 1 августа план-график догазификации СНТ передается в Правительство РФ», — отметил заместитель главы Михаил Коротаев.

По этой причине важно как можно скорее получить решение общих собраний СНТ и подготовить документы. Среди них — официальная регистрация недвижимости, то есть, участков и домов.

Председателей СНТ будут ждать в администрации г.о. Одинцово 19, 21, 26 и 28 июня. Потребуется предварительная запись по телефону: +7 (495) 181-90-00 (доб. 1105). Обсуждение вопроса о газификации сделают публичным: трансляции в прямом эфире пройдут на Одинцовском ТВ, в соцсетях и на сайте администрации округа.

Отметим, вопросы о газификации СНТ провели в рамках рабочего совещания главы Одинцовского округа. В ходе обсуждений были отмечены достигнутые успехи. Так, с 2021 года в округе было проведено более 230 км газовых трубопроводов, заключено 5870 договоров по проведению газа, совершено 2307 пусков, догазифицирован 171 населенный пункт. В текущем году пока было заключено 175 договоров по газификации, провели 347 пусков газа в домовладениях.