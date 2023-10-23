В Одинцовском городском округе держат на контроле строительство школы

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал состояние строящейся школы в микрорайоне Восточный в Звенигороде. Вместе с ним объект осмотрели местные жители. Школа готова уже на 31%.

Сейчас в здании возводят подпорные стены, прокладывают инженерные коммуникации. В третьем блоке рабочие армируют плиты перекрытия, в четвертом — бетонируют вертикальные конструкции, в пятом — ведут кладку стен.

Андрей Иванов подчеркнул, что школа должна быть готова к 1 сентября 2024-го, чтобы начать работу уже в новом учебном году. При этом важно и качество строительства. Соответствующие задачи поставлены подрядчику. В свою очередь, муниципалитет окажет требуемую поддержку, чтобы сэкономить время.

«Сегодня вместе с жителями Звенигорода посетили стройплощадку. Сейчас на ней почти 60 человек и 8 единиц техники», — отметил глава Одинцовского городского округа.

Уже к началу ноября этого года к новостройке проведут новую подъездную дорогу и тротуар.

Напомним, новая школа в Одинцовском городском округе будет четырехэтажной, в ней оборудуют 64 кабинета. Учреждение сможет принять 1,1 тыс. детей, в том числе, 400 учащихся младших классов. Проект предусматривает доступность для маломобильных лиц. В блоке для начальной школы обустроят секции с классами и группами продленного дня, спортзал и другие помещения. В основном блоке сделают учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, пищеблок, библиотечно-информационный центр, мастерские. Всем необходимым оснастят кабинеты информатики и иностранного языка. В школьном дворе создадут несколько зон: в том числе, зону отдыха, физкультурно-спортивную, учебно-опытную, хозяйственную.