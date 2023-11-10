В Одинцовском городском округе продолжается строительство поликлиники

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел строящуюся поликлинику в поселке Заречье. Сейчас готовность объекта составляет уже 78%. Поликлиника строится в рамках комплексного развития территории, работу проводит компания «Самолет».

«Еще один важный социальный объект, который возводит застройщик ЖК «Заречье-Парк» — поликлиника на 300 посещений в сутки. Здесь уже выполнены монолитные и кровельные работы, проведены остекление и черновая отделка фасадов. В здание подано тепло, можно приступать к отделке внутренних помещений», — отметил глава Одинцовского городского округа.

На площадке работает 6 единиц техники и 55 человек. Стройка опережает график. По плану сдать объект нужно в 2025 году, но открытие поликлиники ожидается уже в четвертом квартале следующего года.

Новая поликлиника в Одинцовском городском округе будет государственным учреждением, принимать пациентов здесь будут в рамках ОМС. Здесь откроют детское и взрослое отделение, прием будут вести врачи-терапевты и профильные специалисты. В здании сделают блок функциональной диагностики, физиотерапии, лучевой диагностики и стоматологии. На первом этаже будут работать процедурные кабинеты, кабинет неотложной помощи и аптечный киоск.