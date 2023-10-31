В Одинцовском городском округе проверили благоустройство Немчиновки

Вместе с ним в осмотре участвовали местные жители. Они попросили заасфальтировать тропинки, протоптанные у двух домов на улице Связистов, а также расширить парковку. Активисты также предложили места для устройства дополнительного паркинга. Андрей Иванов согласился с мнением жителей и дал своему заместителю соответствующее поручение.

Также речь зашла о строительстве детской площадки у дома на Советском проспекте, 108. Сроки не соблюдаются из-за задержки с поставкой малых архитектурных форм от ООО ТД «МАФ». Глава муниципалитета отметил, что асфальт на площадке уже готов, но устанавливать пока нечего, хотя поставки оплатили еще летом.

«Элементы придут только в начале следующего месяца. До 15 ноября они будут установлены», — уточнил глава Одинцовского городского округа.

Он поручил оштрафовать компанию, а полученные деньги направить на дополнительные скамейки и урны.

О планах по обустройству резинового основания на площадке рассказал замглавы муниципалитета Станислав Григорьев. Он объяснил, что при подходящей погоде работу проведут в этом году, если температура не позволит — укладку выполнят уже весной.

Кроме того, во время обхода прозвучали вопросы, связанные с ЖКХ. Жителей волновало, не снизит ли качество коммунальных услуг подключение новой школы, строящейся в микрорайоне, к уже действующим сетям. По словам специалистов, таких рисков нет. Вопросы вызывает только состояние канализации. Глава Одинцовского городского округа поручил в течение недели установить обратный клапан, а профильное управление администрации рассчитать стоимость строительства в Немчиновке новой канализационной насосной станции.