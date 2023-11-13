В Одинцовском городском округе проверили состояние «Парка Мещерский»

Глава муниципалитета Андрей Иванов побывал в «Парке Мещерский», чтобы оценить его инфраструктуру и состояние территории. К обходу присоединились руководители других парков Одинцовского городского округа. Экскурсию для них провела гендиректор АНО восстановления и сохранения лесов «Парк Мещерский» Наталья Стукалова.

Напомним, одноименный благотворительный проект был запущен в 2012 году. Сейчас в аренде у организации – семь участков лесного фонда общей площадью свыше 500 га. Вместе они составляют один большой лесопарк.

Андрей Иванов подчеркнул, что за 11 лет существования Мещерский парк сделал огромный рывок. В первый год после открытия по выходным сюда приходило по 800 человек, а сейчас – порядка 7 тыс. В парк приезжают не только жители Одинцовского городского округа, но и гости из других округов и Москвы.

«На встрече с руководством парка обменялись опытом, обсудили вопросы благоустройства. В частности, взяли на заметку удачное оформление контейнерных площадок и павильонов. Со своей стороны поделились наработками в части организации пунктов питания и обеспечения безопасности», – отметил глава Одинцовского городского округа.

Проект «Парк Мещерский» создан с целью сохранения подмосковных лесов. Он нацелен на создание единого комплекса с первозданным лесом и комфортными условиями для спорта и отдыха. Здесь действуют пункты проката спортинвентаря, обустроены беговые и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, и другие локации. В парке регулярно проводят уборку, санитарную рубку, другие санитарные и противопожарные работы.

Также в «Мещерском» проходят соревнования по разным видам спорта. Главным событием можно назвать беговой полумарафон «Весенний/Осенний Гром».