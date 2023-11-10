В Одинцовском городском округе проверили строительство школы

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил строящуюся школу в рабочем поселке Заречье и оценил ход работ. Учебное заведение строит компания «Самолет», школа будет рассчитана на 600 мест. Когда здание будет готово, его передадут Одинцовскому городскому округу.

Сейчас готовность объекта составляет 70%, об этом сообщил глава Андрей Иванов. Торжественно открыть школу планируют уже 1 сентября следующего года.

— Строительство идет уверенными темпами: завершены монолитные работы и остекление, рабочие утепляют фасад, готовят его к финишному покрытию, занимаются внутренними инженерными системами, — рассказал глава Одинцовского городского округа.

Скоро в помещениях начнут черновую отделку. Сейчас на площадке работает 65 строителей и 12 единиц техники.

Новостройку разделят на два блока: в начальной школе будет 200 мест, в общей — еще 400.В блоке начальных классов сделают 9 кабинетов, а также спортзал, помещения для групп продленного дня и спальни. В общей школе обустроят 12 основных кабинетов и еще 13 специализированных — для химии, физики и так далее. Кроме того, разместят многофункциональный спортзал, медблок, актовый зал, библиотечно-информационный центр, пищеблок и офисное пространство для учителей и администрации. Территорию благоустроят.