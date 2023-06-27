В Одинцовском округе до конца года из аварийного жилья расселят более 150 семей

В этом году в Одинцовском округе немало новоселов въедут в новые квартиры. Среди них — жители аварийных объектов.

По программе расселения домов, пришедших в негодность, новое жилье получат 156 семей (это 423 человека). С 2014 года в округе расселили 96 ветхих и аварийных домов, переехали в новые квартиры 3,7 тыс. одинцовцев.

Еще 16 новоселов 2023 года — это дети-сироты, которым исполнилось 18 лет.

«В прошлом году ключи получили 29 ребят, которым исполнилось 18 лет. В этом году обеспечим жильем еще 16 детей-сирот», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

По его данным, с 2016 года, когда стартовала программа, 152 ребенка, оставшихся без родителей, въехали в полностью отремонтированные, готовые к заселению квартиры.

Главный акцент — решение проблем дольщиков, эту задачу помогают решить Министерство жилищной политики региона и корпорация Дом.РФ. Несколько проблемных объектов уже сданы, это ЖК «Западные ворота столицы», третий корпус ЖК «Восточный», ЖК «Ликино», ЖК «Лайково», ЖК «Восточный берег» и дом в Звенигороде.

Работа с остальными идет полным ходом. С 2014 года ключи от жилья или денежные компенсации получили 10 тыс. дольщиков.

Решить проблему дольщиков необходимо до конца текущего года, такую задачу поставил президент России.