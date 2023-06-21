В Одинцовском округе поддержат волонтерское движение «Надежный тыл Z10»

Руководитель муниципалитета побывал в Горках-10, где базируются волонтеры, и обсудил важные вопросы. Как отметил Андрей Иванов, патриотическое движение, которое создано в октябре 2022 года, объединяет неравнодушных людей. Жители округа помогают СВО материально, грузы, как правило, доставляются на специальные пункты на личных автомобилях.

«В ходе встречи волонтёры озвучили потребность в топливе для заправки автомобилей, на которых отвозят гуманитарную помощь. Мы не останемся в стороне, взяли обращение в работу», — подчеркнул Андрей Иванов.

В ходе рабочей поездки он также пообщался с жителем округа, командиром штурмовой группы ЧВК «Вагнер» Айком Гаспаряном, который в январе был награжден президентом России медалью «За отвагу».