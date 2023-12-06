В Одинцовском округе Подмосковья идет активный ремонт кровли жилых домов

Общество
пресс-служба администрации г.о Одинцовский

Фото: [пресс-служба администрации г.о Одинцовский]

Администрация Одинцовского городского округа держит на строгом контроле реализацию региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Глава муниципалитета Андрей Иванов в ходе очередного рабочего выезда вместе с жителями проверил ход кровельных работ в поселке Барвиха. Все три дома, запланированных под ремонт — в зоне внимания подрядчика, обновление идет полным ходом. К новогодним праздникам все должно быть закончено.

Как отметил Андрей Иванов, строители работают качественно, поддерживают обратную связь с жителями, оперативно реагируют на просьбы. Так, вентиляционные трубы на крышах будут закрыты решетками, чтобы избежать попадания птиц. Будут также заменены почтовые ящики и перила в доме № 18.

В 2024 году ремонт жилья в Барвихе продолжится. На очереди два других дома. Всего же за последние девять лет в округе капитально отремонтировано 826 многоквартирных жилых зданий.

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