В Одинцовском округе Подмосковья идет активный ремонт кровли жилых домов

Глава муниципалитета Андрей Иванов в ходе очередного рабочего выезда вместе с жителями проверил ход кровельных работ в поселке Барвиха. Все три дома, запланированных под ремонт — в зоне внимания подрядчика, обновление идет полным ходом. К новогодним праздникам все должно быть закончено.

Как отметил Андрей Иванов, строители работают качественно, поддерживают обратную связь с жителями, оперативно реагируют на просьбы. Так, вентиляционные трубы на крышах будут закрыты решетками, чтобы избежать попадания птиц. Будут также заменены почтовые ящики и перила в доме № 18.

В 2024 году ремонт жилья в Барвихе продолжится. На очереди два других дома. Всего же за последние девять лет в округе капитально отремонтировано 826 многоквартирных жилых зданий.