В Одинцовском округе Подмосковья почтили память павших в битве за Москву

В деревне Жуковка (Одинцовский городской округ) у памятного обелиска состоялся митинг памяти бойцов Красной Армии, погибших при защите Москвы в 1941-м.

В церемонии возложения цветов и панихиде приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, местные жители, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, представители общественных объединений. Как отметил Андрей Иванов, именно с подмосковной земли начался путь к Великой Победе.

«Это был триумф стойкости и мужества советского солдата. Будем всегда помнить земляков, чьи имена высечены на обелиске», — подчеркнул глава округа.

Отметим, в этом году обелиск в Жуковке при поддержке национального проекта «Жилье и городская среда» был качественно обновлен, территория благоустроена. При этом сохранена историческая концепция памятника, который в свое время был установлен на средства односельчан.