В Одинцовском округе продолжается благоустройство дворовых территорий

В Одинцовском городском округе в Новом городке и поселке Санатория имени Герцена продолжается благоустройство дворовых территорий. Работы намерены завершить до 1 августа.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречи с жителями поселка Новый городок, чтобы рассказать им о предстоящих изменениях. Так, до конца июля на территориях возле домов №№ 21, 22, 23, 24 и 25 специалисты обновят асфальтовое покрытие парковок, тротуаров и проездов. Кроме того, у амбулатории и магазина «Пятерочка» появится разворотная площадка, предназначенная для общественного транспорта. Сейчас специалисты выполняют земляные работы на участке между домами №22 и №23. Общая площадь реставрируемого покрытия составляет 10 203 кв. м.

«Сейчас выполняются земляные работы, вывозятся старые бордюры и готовится основание для укладки асфальта. Также обсудили вопросы, касающиеся детской площадки между домами №21и №22. На территории игрового городка по вечерам регулярно собираются шумные компании с алкоголем и громкой музыкой. Направим запрос в полицию, чтобы правоохранители оперативно реагировали на сигналы от жителей», — отметил в беседе с жителями Андрей Иванов.

В рамках благоустройства дворовых территорий на площадке установят видеонаблюдение и улучшат освещение, смонтируют сетку, препятствующую вылету мяча на проезжую часть.

Глава Андрей Иванов поручил также нанести разметку пешеходного перехода, расположенного на перекрестке у дома №21. Для удобства жителей предложено продлить маршрут №28 так, чтобы горожане могли без пересадок добираться до Никольского кладбища.

Депутат Одинцовского Совета депутатов Владимир Виницкий лично будет контролировать выполнение каждого поручения Главы. Андрей Иванов посетил также поселок Санатория имени Герцена, где работы по благоустройству должны быть завершены уже до конца июля. Рабочие устанавливают новые бордюры, размечают пешеходные дорожки и готовят основание для парковок. Общая площадь покрытия, где выполняется ремонт, составляет 11 488 кв.м.