В Одинцовском округе за два года решили свыше 2000 вопросов от семей участников СВО

Руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова рассказала главе округа про работу филиала, провела небольшую экскурсию и отметила, каких успехов удалось достичь за время работы организации. Вместе с Андреем Ивановым в офис фонда в Красногорск приехали и члены семей ветеранов СВО из Одинцово.

«В Одинцовском округе Центр поддержки участников СВО открылся в октябре 2022 года. На сегодняшний день он смог решить уже свыше 2000 вопросов. Десять месяцев назад в муниципалитете начал работу социальный координатор «Защитников Отечества». За это время при поддержке окружной администрации было решено около 300 вопросов, полученных от фонда», — подчеркнул Андрей Иванов.

В помещении офиса, куда приходят за помощью семьи ветеранов спецоперации, работают юридическая служба, социальный отдел МФЦ, кабинет медико-социальной экспертизы. На месте постоянно находится представитель Социального фонда РФ.

Одной из самых важных комнат в офисе является помещение с различными устройствами, умной техникой и оборудованием, которые могут значительно упростить жизнь ветеранам СВО, получившим инвалидность. Такие разработки создаются в рамках федеральной программы адаптации жилья под нужды бойцов.

«Это крайне важная программа. Мы, со своей стороны, готовы логически продолжать ее на уровне подъездов, дворов, общественных пространств – в рамках имеющихся у округа полномочий», — отметил Иванов.

Конец встречи провели за беседой с семьями участников СВО. Найти ответы им помог сам глава, руководство подмосковного филиала и социальный координатор. Были запросы на восстановление потерянных документов для участника СВО, ремонт крыши в частном доме и другие просьбы. Все это глава округа поручил взять в работу.