В Одинцовском округе завершается комплексное благоустройство дворов Нового Городка

В поселке Новый Городок Одинцовского округа подходит к завершению комплексное благоустройство дворов у домов № 21 — 25.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и депутаты окружного Совета положительно оценили обновленные площадки.

«На территории обновили покрытие пешеходных дорожек, въездов во двор и внутренних проездов. Заасфальтировано и значительно увеличено парковочное пространство. Появились и дополнительные парковки около поликлиники, а также разворотная площадка общественного транспорта», — отметил Андрей Иванов.

С учетом погодных условий работы будут завершены в течение ближайших 10 дней. Глава муниципалитета отметил, что на разворотном «кругу» рабочие обновят остановочный павильон, а также проведут озеленение территории: высадят многолетние кустарники.

Проект реализован в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Общая площадь ремонтируемого покрытия в Новом городке составила более 10 тыс. кв. м.

Кроме того, во дворе дома № 41 возвели новую детскую площадку, эскиз которой был согласован с местными жителями. Этот проект реализовали в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды». Так, на 300 кв. м. расположились игровые элементы, песочный дворик и удобные скамейки. На землю для безопасности несовершеннолетних горожан уложили резиновое покрытие. Вся территории площадки хорошо освещается. Все установленные камеры видеонаблюдения подключены к системе «Безопасный регион».