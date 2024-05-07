В одной из школ Реутова установили парту Героя в честь участника СВО

Парту Героя, посвященную участнику специальной военной операции Егору Громову, открыли в школе №5 в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Известно, что молодой человек погиб в ходе выполнения боевой задачи, и был посмертно награжден Орденом Мужества.

«Мы помним подвиг нашего земляка-героя. Егор — первый участник СВО, в честь которого в нашем городе появилась парта Героя! Нам важно сохранить память о Егоре, чтобы последующим поколения было на кого ровняться. Он станет для них хорошим примером!» — отметила заместитель главы муниципалитета Екатерина Отческая.

Отмечается, что всего в школах Реутова до этого были открыты пять парт Героев, проживавших в городе Реутов и защищавших наше Отечество в разные годы.