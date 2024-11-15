В одной из школ Серпухова открылся клуб «Большой Перемены»

В серпуховской школе No 19 им. Романа Катасонова прошло торжественное открытие клуба «Большой перемены» «Быть первым!». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что работа указанных клубов по всей России направлена на всестороннее развитие детей, обучение их навыкам командной работы. Школьники смогут с интересом и пользой проводить время и посетить познавательные путешествия.

В ходе церемонии открытия клуба в школе Серпухова участникам подмосковной лиги клубов «Быть первым!» в торжественной обстановке вручили удостоверения и флаг «Большой Перемены». Школьники поучаствовали в тематическом квизе, поделились опытом.

Напомним, что всероссийское сообщество «Большая перемена» образовалось из одноименного конкурса проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»