В одном из американских штатов произошло землетрясение магнитудой 4,8

Согласно информации, опубликованной на сайте Геологической службы США, его ощутили жители Техаса. Ведомство отметило, что эпицентр землетрясение находился в 23 км к востоку от города Снайдер. Очаг стихии залегал на глубине 1,9 км.

Землетрясения происходят здесь довольно часто – практически каждый год. Большая часть из них представляла из себя слабые толчки, оказывающие минимальное воздействие. А самое раннее землетрясение в Техасе удалось зарегистрировать в феврале 1847-го года.

Ранее в Техасе не сообщалось о человеческих жертвах из-за разрушительной силы природной стихии, однако одно из землетрясений все же привело к смерти людей в соседнем мексиканском штате Чиуауа в 1923 году. В этот раз данные о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе произошла серия подземных толчков. Местные жители почувствовали землетрясение магнитудой 4,6. Затем последовала серия более слабых толчков. Об этом стало известно в четверг, 25 июля.