В одном из городов ЯНАО открылась дополнительная запись на занятия адаптивной физкультурой

Ремонтные работы в залах позволили увеличить количество посетителей. Также на это повлияла установка двух десятков современных тренажеров и обновление гидромассажного бассейна.

Стало известно, что 30 человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получили возможность ходить на реабилитационные занятия. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Сообщается, что это произошло благодаря масштабному обновлению отделения адаптивной физкультуры в ноябрьском СОК «Зенит». К слову, на данный момент в нем посещают занятия 51 ребенок и 114 особенных взрослых. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе главы Ямала.

Выяснилось, что для детей закупили тренажер «Наездник», который имитирует езду верхом на лошади. Также ребята смогут принимать водные процедуры в обновленном бассейне «Зенита». Раньше они были доступны только взрослым.