В одном из городов ЯНАО предложили назвать улицу в честь защитников Отечества

Предложение назвать улицу в честь защитников Отечества является важным шагом в увековечивании памяти о героических подвигах. Данную идею предложил военнослужащий.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», в Тарко-Сале появится улица, названная в честь защитников Отечества. Инициативу поддержал глава Пуровского района Антон Колодин.

Он подчеркнул важность вовлеченности общественности в реализацию различных инициатив, направленных на улучшение жизни в городе. Помимо этого, в Тарко-Сале может появиться мемориал, который тоже посвящен бойцам.

Колодин считает, что привлекать общественность к решению подобных вопросов попросту необходимо. А это значит, что открытые диалоги главы Пуровского района и населения не прекращаются. Новые даты и места встреч будут опубликованы на странице в социальных сетях.