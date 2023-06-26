В одном из городов ЯНАО распустились голландские тюльпаны

Почти два года назад в Ноябрьске высадили луковицы голландских тюльпанов, которые сейчас взошли и распустились. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

А прошлым летом эти же самые тюльпаны хорошо цвели и даже оставили после себя «потомство», которое удачно пережило зиму и поросло. Но эти цветы выглядят несколько иначе, чем их «предки». Только что распустившиеся тюльпаны чуть меньше. А чтобы Ноябрьск украшали более крупные бутоны, цветы нужно высаживать чаще, как и однолетние цветы, – каждый год.

Ранее стало известно, что в городе еще с мая установленные клумбы испортили вандалы. Коммунальщики предположили, что это могли быть дети, с которыми горожанам нужно провести беседы. Чем их не устроило украшение города – неизвестно.