В одном из городов Пермского края прогремел взрыв на заводе

Как пишет агентство «РИА Новости» , это произошло в городе Соликамск на заводе под названием «Урал», который занимается выпуском взрывчатки. Также сообщается, что в результате этого инцидента пострадавших не было, а «предприятие работает штатно».

Известно, что данный завод производит не только взрывчатые вещества, но и промышленную, бытовую химию. И во вторник, тридцать первого октября, местные жители почувствовали в дневное время суток «толчки почвы», а стекла в окнах начали дрожать. Вероятно, это произошло из-за хлопка, который возник на территории завода. Сообщается, что после него горения не последовало.

В социальных сетях уже появились кадры с дымом, который поднимается над заводом. Судя по словам автора ролика, столб довольно высокий, но это сложно увидеть из-за непогоды. Согласно заявлению властей региона, сейчас ничего не угрожает населению Соликамска.