В одном из хозяйств Якутии выявили пастереллез

В одном из личных подсобных хозяйств Якутии специалисты зафиксировали случай заболевания скота пастереллезом, сообщило ИА «ЯСИА». Очаг инфекции уже ликвидировали. Новых случаев заболевания на данный момент не зарегистрировано.

В очаге провели многократную дезинфекцию помещений, инвентаря и прилегающей территории. Все необходимые мероприятия для поддержания эпизоотического благополучия были выполнены. Владельцев крупного и мелкого рогатого скота просят проверить прививочный статус животных и при необходимости обратиться в ветеринарную службу для проведения вакцинации.

При министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии также развернули оперативный штаб. Специалисты отмечают, что для исключения новых очагов заболевания необходима своевременная вакцинация поголовья.

Напомним, пастереллез крупного рогатого скота характеризуется высокой заразностью и может вызывать осложнения. При соблюдении правил личной гигиены и достаточной термической обработке продуктов животного происхождения риск заражения человека отсутствует.

