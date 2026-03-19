Единственный источник дохода на убой: юрист оценил законность ситуации с забоем скота в Сибири

В Новосибирской и некоторых других областях у фермеров массово изымают и забивают скот. Неофициальная причина — вспышки пастереллеза и бешенства. При этом для многих жителей Новосибирской области животноводство — это единственный источник дохода. Они жалуются на непрозрачность применяемых мер и утверждают, что их животные здоровы. Ситуацию для интернет-издания «Подмосковье сегодня» прокомментировал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, любое ограничение права собственности в России допустимо только на основании федерального закона. Конституция РФ в части 3 статьи 35 закрепляет базовый принцип, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Единственный правовой институт, допускающий изъятие имущества у собственника в условиях чрезвычайных ситуаций, включая эпизоотии, именуется реквизицией. При этом его применение строго регламентировано иерархией нормативных правовых актов — от Конституции до ведомственных инструкций и положений.

Однако в Новосибирской области отъем и забой скота происходит в отсутствие официальных заключений ветеринарной службы с подтверждением диагноза. Из-за этого фермеры не понимают, почему здоровых животных отправляют на убой.

«В условиях непрозрачности действий региональных властей, нарушения действующих нормативных актов, в Новосибирской области, по сути, искусственно формируется рост протестных настроений среди законопослушного населения. Неграмотные действия руководителей на местах приводят к формированию негативного отношения граждан как региональным, так и к федеральным органам власти», — отметил Хаминский.

Он также подчеркнул, что процедура изъятия животных у граждан в целях предупреждения последствий эпизоотий является сложной, стадийной и требующей неукоснительного соблюдения закона.

В свою очередь введение режима чрезвычайной ситуации требует повышенной ответсвенности властей в части информирования граждан о причинах и принимаемых мерах.

«Однако в данном случае власти решили пойти по наиболее простому пути и не стали выполнять строго формализованные требования закона», — считает юрист.

С учетом чрезвычайной социальной и внутриполитической значимости вопроса, по словам юриста, ожидается, что федеральный центр создать межведомственную рабочую группу по сбору обращений жителей Новосибирской области и выявлению фактов незаконного изъятия у граждан домашнего скота с тем, чтобы как можно скорее выплатить необходимые компенсации.

