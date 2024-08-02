В одном из колледжей Коломны появилась новая специальность

Чтобы поступить на нее, абитуриентам нужно подать все необходимые документы до окончания сроков приемной компании. В Коломенском аграрном колледже она завершится в четверг, 15 августа – то есть, уже через две недели.

Образовательное учреждение стало амбассадором федеральной программы «Профессионалитет», поэтому вокруг него был образован «Агрокластер», куда вошли еще 4 учебных заведения. К нему также относятся 14 предприятий – АО «Озеры» является опорным работодателем.

В связи с участием в программе колледж открыл набор на современные и востребованные специальности. Речь идет об агрономии, эксплуатации и ремонте сельхозтехники, ветеринарии и других сферах. Вдобавок к ним можно поступить на «Сетевое и системное администрирование» – эта специальность вошла «Профессионалитет» по направлению «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» с 2024 года.

В рамках федеральной программы молодые люди и девушки смогут получить достойное среднеспециальное образование и стать востребованными специалистами на ведущих предприятиях региона. К слову, обучение гарантирует трудоустройство и предусматривает сокращенные сроки освоения профессии. В этом студентам помогут профессиональные педагоги и мастера.

Ребята могут быть уверены в том, что их знания пригодятся в будущем, поскольку работодатели участвовали в разработке программ обучения. А применить теорию на практике учащимся предложат в современных мастерских на высокотехнологичном оборудовании.

На данный момент в рамках федеральной программы «Профессионалитет» на территории Московской области проходят обучение свыше шести тысяч ребят. С начала нового учебного года их число увеличится вдвое вместе с открытием еще семи кластеров, образовательно-производственных объединений колледжей и предприятий.