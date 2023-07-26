В одном из микрорайонов Ленинского округа откроются три детсада

В микрорайоне «Восточное Бутово» Ленинского городского округа в ближайшие полтора месяца откроются сразу три детсада.

«Это долгожданные детсады для жителей динамично развивающегося микрорайона, где проживают более 30 тыс. человек», — рассказал глава Ленинского округа Алексей Спасский.

По его словам, три дошкольных муниципальных организации смогут принять до 800 ребятишек. Два детсада строятся по госпрограмме, третий — по инвестконтракту.

Сейчас на объектах уже закончены внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Вскоре рабочие приступят к сборке детской мебели и подключению оборудования.

До конца года в Ленинском появится 9 детсадов на 2,7 тыс. мест, добавил Спасский. На очереди — открытие дошкольных учреждений в ЖК «Первый квартал», «Южное Видное», «Горки Парк» и «Римский квартал».