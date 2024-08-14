В одном из парков городского округа Егорьевск строят современную детскую площадку

Совсем скоро новый игровой комплекс появится в старейшем парке культуры и отдыха г.о. Егорьевск. Он станет отличным дополнением к другим развлечениям, расположенным на территории «Пегаса».

В следующем году парк отметит 150-летие со дня своего основания. Сюда ежедневно приходят жители округа, чтобы отдохнуть от суеты будней. Летний кинотеатр, кафе, спортивные площадки и детские аттракционы — занятие здесь найдется каждому и на любой вкус!

Парк не перестает удивлять своих посетителей. В нем постоянно что-то меняется, причем, только в лучшую сторону. Прямо сейчас, к примеру, тут идут работы по реализации проекта инициативного бюджетирования «Национальный бюджет». Он стартовал в Подмосковье еще в 2020 году по решению Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках проекта обозначено несколько задач, которые необходимо выполнить в ближайшее время, среди них — установка детского игрового комплекса. Площадка будет доступна для всех посетителей парка «Пегас». Особенно она понравится самым маленьким жителям городского округа Егорьевск.

Комплекс отвечает всем современным тенденциям, стандартам и требованиям. Поэтому родители могут быть уверены в том, что малыш с удовольствием проведет здесь время. На данный момент будущая площадка находится на стадии планирования и выравнивания грунта. Это необходимый этап, который обеспечит безопасность для всех ребят, играющих на территории комплекса.