В одном из районов Тюменской области установили новые фонари

Облагораживание улиц и установка освещения позволяет сделать городские районы безопаснее в темное время суток. Так, например, новые фонари были установлены в Вагайском районе Тюменской области. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что вдоль региональной дороги было установлено новое наружное освещение, протяженность которого составила более 700 метров. Сообщается, что это было реализовано в рамках капремонта участка «Шестовое-Юрмы-Лаймы» в деревне Лаймы. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба главного управления строительства Тюменской области на своей странице в одной из социальных сетей.

Там же написали о том, что включение и отключение фонарей контролируется автоматической системой. А до конца 2023 года планируется обустроить более шести километров наружного освещения на региональных дорогах Тюменской области.