В одном из регионов России взлетели расходы: в областном бюджете нашли дыру

Областные депутаты пересмотрели бюджет Кузбасса на 2026 год. Решение приняли на 36-м заседании парламента в среду, 22 апреля. Итог, как пишет VSE42.Ru , оказался нерадостным: дыра в казне стала еще глубже.

Доходная часть выросла на 1,5 млрд рублей и достигла 196,3 млрд. Расходная подскочила сразу на 3 млрд — до 222,9 млрд. В итоге дефицит увеличился на 1,5 млрд и теперь составляет 26,6 млрд рублей.

Первый замминистра финансов Кузбасса Надежда Скроботова пояснила: рост расходов нужен для выполнения социальных обязательств. Дополнительные доходы удалось найти благодаря двум источникам. Во-первых, налог на прибыль дал плюс 1 млрд рублей. Во-вторых, помог федеральный центр.

Куда направили новые деньги. Больше всего — 1,7 млрд рублей — получит жилищная и социальная инфраструктура. На ЖКХ и дороги выделят 1,3 млрд. Транспортная сфера получит 561 млн. Образование — 237 млн рублей.

Ситуация с бюджетом в этом году выглядит тревожнее, чем в прошлом. За первый квартал 2026 года дефицит составил 18,2 млрд рублей при доходах 37,8 млрд и расходах 56 млрд. Годом ранее за аналогичный период картина была иной: дефицит в 13,2 млрд при доходах 45,8 млрд и расходах 59 млрд. То есть доходы упали, расходы почти не изменились, а дефицит вырос на 5 млрд только за три месяца.

