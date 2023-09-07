В одном из регионов Украины раздались взрывы - СМИ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в одном из регионов страны. Подробности сообщает РИА Новости .

По данным одного из украинских СМИ, вечером в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Официального комментарии о происшествии власти и спецслужбы Украины пока не дали, подробности инцидента также пока неизвестны.

При этом данные министерства цифровой трансформации показывают, что в регионе объявили воздушную тревогу. В чем причина активации сигнала тревоги, не уточняется.