В одном из жилых домов района Цемгиганта в Воскресенске установили пандус для инвалида-колясочника

В одном из многоквартирных домов, расположенных на улице Карла Маркса в районе Цемгиганта в Воскресенске, сотрудники управляющей компании установили пандус для инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пандус установлен для Вадима Новака, являющегося инвалидом-колясочником, по просьбе его мамы и по инициативе Совета МКД и его председателя Надежды Карновой.

По словам главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина, установка пандуса для Вадима Новака является примером чуткости и доброты наших жителей по отношению к своему соседу.