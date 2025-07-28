В одном российском регионе ускорили выплаты пострадавшим от БПЛА

Власти Ростовской области пересмотрели систему помощи пострадавшим от атак беспилотников. Как пишет rostovgazeta.ru, выплаты будут производить быстрее.

На оперативном совещании правительства региона губернатор Юрий Слюсарь потребовал максимально ускорить процедуры оценки ущерба и выплаты компенсаций. Это решение стало ответом на участившиеся случаи обстрелов БПЛА, которые в последние недели превратились в ежедневную реальность для жителей приграничных территорий.

Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших гражданских объектов. По данным местных властей, большинство разрушений приходится на жилые дома, которые страдают как от прямых попаданий, так и от падения обломков сбитых беспилотников. Трагическая статистика включает не только материальный ущерб, но и человеческие жертвы — есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Новая система выплат, которую сейчас разрабатывают профильные ведомства, должна устранить бюрократические барьеры. В приоритете — сокращение сроков обработки заявлений и упрощение процедуры подтверждения ущерба.

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