Поклонник под наркотиками поджег мастерскую легендарного питерского художника: Нельсон Искандарян чудом выжил

Известный питерский художник Нельсон Искандарян чудом спасся из горящей мастерской, которую умышленно поджег его знакомый. Подозреваемый действовал в состоянии наркотического опьянения после спора об искусстве. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел преднамеренный поджог мастерской известного стрит-арт художника и барда Нельсона Искандаряна. 66-летний мастер в момент возгорания находился внутри и спал, ему удалось выбраться самостоятельно, но не без полученных ожогов.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого — 31-летнего IT-специалиста по фамилии Дубинский. По данным источников, мужчины состояли в приятельских отношениях, их объединял интерес к современному искусству, однако периодически между ними возникали жаркие споры. После одного из таких конфликтов Дубинский, находясь якобы под воздействием наркотических веществ, решил отомстить и поджег помещение на улице Полозова.

Эта мастерская — не просто ателье, а настоящий культурный центр. Именно силами Нельсона прилегающий двор-колодец был превращен в уникальный арт-объект, ставший популярной достопримечательностью у горожан и туристов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

