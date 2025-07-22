В офисе редакции «База» силовики изымают телефоны, компьютеры и документы

Правоохранительные органы провели масштабные обыски в редакции телеграм-канала «База» и в квартире его главного редактора Глеба Трифонова. По информации самого издания, силовики конфисковали компьютеры, мобильные устройства и различные документы.

Отмечается, что во время оперативных действий двое журналистов, находившихся в помещении, перестали отвечать на звонки. Одну из сотрудниц задержали и доставили в отделение полиции, изъяв всю электронику.

Судьба Трифонова остается неизвестной — утром к нему домой прибыли сотрудники ОМОНа и полиции, после чего его увезли в неизвестном направлении. На данный момент ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не могут выйти с ним на связь.

Как сообщает «База», обыски, вероятно, связаны с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями со стороны правоохранителей. По версии следствия, они передавали конфиденциальную информацию, которая затем появлялась в телеграм-канале.

Обыски проходят не только в Москве, но и в других российских регионах — Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) подтвердили, что обыски в редакции «Базы» связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении нескольких сотрудников силовых структур.