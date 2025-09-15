В офисе «Русской общины» нашли запрещенку

В офисе общественного движения «Русская община» в Екатеринбурге обнаружили материалы, содержащие признаки экстремизма. На них обратили внимание журналисты информационного портала 66.ru.

Отмечается, что запрещенные к распространению материалы нашли на фотографии со встречи «с новичками» движения. На ней запечатлена листовка с изображением мужчины «неславянской внешности», похожего на комика Михаила Галустяна, с провокационной подписью, направленной, как утверждается, против мигрантов.

Предположительно, этот материал соответствует листовке под номером 3005 из федерального списка экстремистских материалов Министерства юстиции РФ.

Представители «Русской общины» не стали комментировать представителям СМИ информацию об этой находке, но после письменного обращения отредактировали фотографию так, что на ней больше не видны провокационные материалы.

Позднее активисты движения в своих соцсетях выразили сомнение в том, что обнаруженные журналистами листовки являются запрещенными.

При этом члены «Русской общины» через некоторое время заявили, что материалы на снимках демонстрировались исключительно как примеры недопустимой у распространению информации, которая подлежит уничтожению.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более ста человек в масках провели рейд по дворам в поисках мигрантов.