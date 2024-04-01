В округе Чехов отремонтируют котельные и построят блочно-модульную газовую котельную

Через месяц закончится текущий отопительный сезон. Традиционно специалисты сразу начнут подготовку к следующему. Вопросы модернизации теплоснабжающего хозяйства городского округа Чехов всегда занимали приоритетное внимание. В течение нынешнего отопительного сезона были зафиксированы некоторые проблемы, которые необходимо устранить в первую очередь.

Пять чеховских котелен вошли в программу модернизации, инициированную губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Снабжающие теплом и горячей водой более 40 тысяч жителей города и 41 социальный объект котельные №1 и №2 будут капитально отремонтированы. Реконструкцию выполнят на котельных №27 в поселке Новый Быт и №4 в микрорайоне Венюково.

В 2024 году в рамках программы Правительства МО «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» в деревне Бершово начнется строительство современной блочно-модульной газовой котельной.